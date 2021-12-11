Приштина, 11 декабря 2021, 06:23 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 10 декабря заявил, что вынесенные США в отношении лидеров преступных группировок (контрабандистов) на севере Косово Звонко и Жарко Веселиновича, Милана Радойчича и еще семи сербов доказывают легитимность ранее проведенной полицейской операции на севере Косово.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, данное заседание было сделано Курти в ходе заседания правительства.
Политик подчеркнул, что в его правительстве не проявят ни какой толерантности к коррупции и организованной преступности.
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