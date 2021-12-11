Красноярск, 11 декабря, 2021, 04:46 — ИА Регнум. В субботу, 11 декабря, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег, температура воздуха −6… −4 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мороз

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В 08:30 на Театральной площади было — 10 °C.

Ночью с 11 на 12 декабря ожидается до −4… −3 °C, небольшой снег.

Скорость юго-западного ветра 5−10 м/с, на порывах до 15−18 м/с. Давление — 748 мм рт. ст.

В воскресенье, 12 декабря, в Красноярске до −7… −3 °C, облачно, небольшой кратковременный снег. Ночью — до −19… −14 °C.

В понедельник, 13 декабря, в Красноярске ожидается до −16… −14 °C днём и до −21… −19 °C ночью. Облачно, временами небольшой снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 11 декабря в центральных районах Красноярского края ожидается западный ветер на порывах до 15−18 м/с, на дорогах гололедица.

11−13 декабря в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.