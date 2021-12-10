Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 11 декабря, 2021, 00:19 — ИА Регнум. Парламент Республики Сербской принял на заседании 10 декабря заключение, в соответствии с которым законы и другие юридические акты о переносе полномочий с республиканского уровня на уровень властей Боснии и Герцеговины не будут применяться на территории автономии.

Rade Nagraisalovic (Tonka) Баня-Лука

Парламент также уполномочил правительство Республики Сербской направить в течение шести месяцев на рассмотрение законы и другие акты, которые обеспечат беспрепятственное функционирование республики, передает телеканал РТРС.

Депутаты приняли также Декларацию о конституционных принципах, в которой правительство обязуется подготовить новый текст конституции Республики Сербской. В документе будут подтверждены все полномочия сербской автономии, кроме тех, которые по конституции Боснии и Герцеговины принадлежат центральным властям в Сараево.

Оппозиция не присутствовала на голосовании по документу, принятому в парламенте.

Напомним, что ранее лидер сербов в Республике Сербской Милорад Додик заявил о том, что Баня-Лука желает вернуть себе все полномочия, которые были гарантированы ей Дейтонским соглашением, но позже были отняты у неё решениями верховных представителей международного сообщества в БиГ.