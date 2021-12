Лос-Анджелес, США, , 23:50 — REGNUM Соавтор американской певицы Билли Айлиш Финнеас рассказал, что у него и Билли уже есть несколько песен для ее предстоящего третьего альбома. Об этом информирует портал The Line Of Best Fit.

Билли Айлиш Julio Enriquez

Еще в октябре Финнеас выпустил свой дебютный альбом «Optimist», через месяц после второго альбома своей сестры Айлиш «Happier Than Ever». В прошлом месяце стало известно, что дуэт написал новые песни для группы Turning Red film 4*Town, и теперь Финнеас был готов рассказать о третьем альбоме своей сестры, сообщив, что они уже начали писать материал для него.

В новом эпизоде подкаста Rolling Stone Music Now Финнеас сказал: «Мы действительно рады начать работать над этим». Рассказывая о прогрессе, которого они достигли до сих пор, Финнеас добавил: «У нас есть, например, интересные идеи, но мы точно не знаем до чего они дорастут».

