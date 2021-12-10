Рим, 10 декабря, 2021, 23:43 — ИА Регнум. В целом ряде крупных городов Италии в пятницу, 10 декабря, прошли митинги, организованные преподавателями.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Италии

В ряде случаев ряды протестующих пополняли и учащиеся. Участники акции говорили о хроническом недофинансировании и «постоянном обнищании» сферы образования в стране.

Власти часто говорят о школах и их роли, но не подтверждают эти слова деньгами и законами, отметили протестующие. Десятилетиями шли сокращения рабочих мест и выделяемых ресурсов, к лучшему ситуацию не меняется, сил ее терпеть у учителей больше нет, отметили лидеры профильного профсоюза.