Екатеринбург, 10 декабря, 2021, 23:26 — ИА Регнум. Ведущие врачи Росгвардии из Москвы, Санкт-Петербурга и Новочеркасска прибыли в 5-й военный клинический госпиталь Уральского округа Росгвардии для оказания практической помощи коллегам и обмена опытом.

Андрей Страхов. Врач

Как сообщили 10 декабря в пресс-службе Уральского округа Росгвардии, объём плановых операций благодаря этой помощи троекратно вырос. Также благодаря пополнению открыть приём для пациентов со всей России: плановое лечение проводится для военнослужащих, сотрудников, ветеранов ведомства и членов их семей.

Комментируя эти события, начальник медицинского отдела Уральского округа Росгвардии полковник медицинской службы Андрей Крестьянов сказал, что «госпиталь стал центром проведения плановых операций для личного состава, членов семей росгвардейцев и ветеранов службы со всей страны».

Андрей Крестьянов «Этому способствует и высокий профессионализм медперсонала, и техническая оснащённость лечебного учреждения, а также уникальное географическое положение».

Добавим, что эта группа ведущих врачей Росгвардии будет работать в Екатеринбурге до конца года.