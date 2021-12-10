Москва, 11 декабря, 2021, 00:09 — ИА Регнум. Турция уже в третий раз за последние 100 лет пытается осуществить на практике пантюркистские идеи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона им. В.Б. Арцруни ВикторНадеин-Раевский.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Первая такая попытка была предпринята Турцией ещё в Первую Мировую войну, сказал эксперт. Кайзеровская Германия тогда обещала поддержать все турецкие претензии и даже внесла их в двусторонние договоры.

Во второй раз Турция попыталась претворить в жизнь пантюркистские идеи уже во Вторую Мировую войну. Турция, по словам эксперта, тогда оказала самую серьёзную поддержку нацистскому рейху, подпитывая его промышленность своим хромом. Когда в 1944 по требованию СССР Турция вынуждена была прекратить поставки хрома Германии, то немецкая техника сразу стала испытывать проблемы с качеством. Лишь поражение немецких войск под Сталинградом, по мнению эксперта, не позволило туркам двинуть свою полумиллионную армию на советский Кавказ. Также под давлением СССР турецкие власти вынуждены были арестовать на своей территории значительное количество пантюркистов.

А третий заход, считает Надеин-Раевский, был сделан уже после краха СССР. И сейчас, после азербайджанско-турецкого успеха во Второй карабахской войне, Турция наконец-то получает возможность соединиться с остальным тюркским миром. По мнению эксперта, эта цель не скрывается и о ней говорится открыто.

«То, что турки так громогласно и с такой помпой провозгласили создание Организации тюркских государств, это не просто говорит о многом, это — их основная цель. Потому что, как провозглашается в Турции, вся территория, населённая тюрками, а также там, где ступила нога турка, является турецкой землёй. Других вариантов у них нет!», — заявил Надеин-Раевский.

Напомним, что 12 ноября 2021 года на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле вместо Тюркского совета была создана Организация тюркских государств.