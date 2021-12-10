Минск, 10 декабря, 2021, 22:12 — ИА Регнум. «Владимир Путин позвонил белорусскому коллеге. Разговор касался наиболее актуальных вопросов белорусско-российских отношений. Как двусторонней повестки, так и возникающих вызовов и ситуации вокруг обеих стран», — сказано в опубликованном 10 декабря сообщении на сайте президента Белоруссии.

President.gov.by Владимир Путин и Александр Лукашенко

Следите за развитием событий в трансляции: «Заседание Высшего Евразийского экономического совета — все новости»

Читайте в новостях: Белоруссия в 2022 году выплатит по госдолгу почти $4 млрд с помощью России

Разговор состоялся «сразу по окончании заседания Высшего Евразийского экономического совета», уточнили в пресс-службе руководителя постсоветской республики.

Больше материалов на эту тему в сюжете: Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия