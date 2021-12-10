Москва, 10 декабря, 2021, 20:56 — ИА Регнум. Российского ученого, доктора исторических наук, президента Фонда исторической перспективы Наталью Нарочницкую выдворили из Молдавии. Об этом Нарочницкая рассказала корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря.

Ольга Шклярова ИА REGNUM
Флаг Молдавии

«Неправильно называть это депортацией. Депортация — это когда нарушивший законы страны человек оказывается на ее территории и выдворяется за ее пределы», — заявила учёный.

«[Задержали] у окошка паспортного контроля, туда вошёл некий человек лет сорока, в пуховой куртке, явно приехавший откуда-то и явно сотрудник спецслужб», — сообщила собеседница агентства.

«Он сразу стал отдавать распоряжения и указания. Он обратился ко мне по имени-отчеству, даже не взглянув в мои документы, потребовал мой паспорт и спросил о цели визита», — рассказала Нарочницкая

«Я пыталась объяснить, что везу книги, читаю лекции. Что у меня есть договоренности с отцом Паисием… Все это было бесполезно, этот анонимный представитель неизвестных спецслужб долго искал с пограничниками причину для того, чтобы обосновать отказ во въезде. В итоге этой причиной мне объявили, что я не смогла «обосновать цель своего визита». Молдавия — страна, открытая для граждан РФ, туда формально не требуется обосновывать причину для въезда, как это необходимо, скажем, делать в отношении Франции и куда могут пустить при наличии веских оснований или обстоятельств — например, на похороны близкого родственника или на лечение. Молдавия ограничивает въезд лишь по коронавирусным факторам».
Наталья Нарочницкая