Нарочницкая рассказала, как молдавские спецслужбы выдворили её из Кишинёва
Москва, 10 декабря, 2021, 20:56 — ИА Регнум. Российского ученого, доктора исторических наук, президента Фонда исторической перспективы Наталью Нарочницкую выдворили из Молдавии. Об этом Нарочницкая рассказала корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря.
«Неправильно называть это депортацией. Депортация — это когда нарушивший законы страны человек оказывается на ее территории и выдворяется за ее пределы», — заявила учёный.
«[Задержали] у окошка паспортного контроля, туда вошёл некий человек лет сорока, в пуховой куртке, явно приехавший откуда-то и явно сотрудник спецслужб», — сообщила собеседница агентства.
«Он сразу стал отдавать распоряжения и указания. Он обратился ко мне по имени-отчеству, даже не взглянув в мои документы, потребовал мой паспорт и спросил о цели визита», — рассказала Нарочницкая