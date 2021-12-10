Москва, 10 декабря, 2021, 20:56 — ИА Регнум. Российского ученого, доктора исторических наук, президента Фонда исторической перспективы Наталью Нарочницкую выдворили из Молдавии. Об этом Нарочницкая рассказала корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

«Неправильно называть это депортацией. Депортация — это когда нарушивший законы страны человек оказывается на ее территории и выдворяется за ее пределы», — заявила учёный.

«[Задержали] у окошка паспортного контроля, туда вошёл некий человек лет сорока, в пуховой куртке, явно приехавший откуда-то и явно сотрудник спецслужб», — сообщила собеседница агентства.

«Он сразу стал отдавать распоряжения и указания. Он обратился ко мне по имени-отчеству, даже не взглянув в мои документы, потребовал мой паспорт и спросил о цели визита», — рассказала Нарочницкая