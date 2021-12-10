Киншаса, , 20:53 — REGNUM Около 40 заключенных сбежали из тюрьмы города Бома, находящегося на западе Демократической Республики Конго (ДРК), передает новостное агентство BBC Swahili

По словам мэра города Бома Мари Хосе Нионго Нсуами, арестанты воспользовались похоронами бывшего начальника тюрьмы, проходившими непосредственно рядом с тюрьмой.

«Недалеко от тюрьмы была организована панихида по бывшему директору тюрьмы. Вокруг играла музыка и заключенные воспользовались этим, чтобы сбежать. Если бы не было музыки, полиция и военная охрана смогли бы отреагировать», — рассказал Нсуами журналистам.

Мэр сообщил, что восьмерых заключённых удалось поймать, еще один был застрелен при побеге. Остальные беглецы числятся пропавшими без вести.

Это уже не первый случай совершения побега из тюрьма города Бома. Тюрьма была построена в 1905 году и находится в обветшалом состоянии.

Инцидент произошел через несколько дней после того, как 20 ноября более 200 заключенных сбежали из тюрьмы порта Матади в провинции Центральное Конго. Здесь же находится город Бома.