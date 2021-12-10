Тюмень, 10 декабря, 2021, 20:00 — ИА Регнум. В следственном управлении СКР по Тюменской области не стали регистрировать заявление тюменских общественников, требовавших возбудить уголовное дело на спикера облдумы Сергея Корепанова за возбуждении ненависти и публичное распространении ложной информации о влиянии QR-кодов на эпидемиологическую обстановку по коронавирусу. Ответ ведомства опубликовал у себя на странице «ВКонтакте» один из заявителей Антон Чупрунов.

Mos.ru Е. Самарин QR-код

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Заявление общественников СУ СКР по Тюменской области было перенаправлено в комиссию по этике Тюменской областной думы и в прокуратуру региона.

«Похоже, сейчас они будут перекидывать его, как горячую картошку. Ответом СК я недоволен. Даже на лингвистическую экспертизу не направили. Буду обжаловать после консультации с юристом», — пишет Антон Чупрунов.

Напомним, заявление общественников появилось после того, как спикер Тюменской облдумы Сергей Корепанов заявил, что для него «человек невакцинированный, наверное, опаснее шахида».