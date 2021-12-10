Яунде, , 20:03 — REGNUM Власти Камеруна заявили, что конфликт на этнической почве между рыбаками народности мусгум и скотоводцами племени чоа, произошедший в окрестностях города Куссери, стал причиной смерти четырех человек. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома и искать убежище, переправившись через реку Чари, протекающую недалеко от столицы Чад города Нджамена. Причиной распри стал вопрос доступа к водным ресурсам, пишет новостное агентство VOA Swahili.

«В стране насчитывается не менее 3000 беженцев, и их число, по всей видимости, будет только расти», — подчеркнул представитель Красного Креста в Чаде Хала Ахмат Сенусси.

По информации полиции Чада, беженцы продолжают прибывать. Некоторые из них пересекают границу вплавь на лодках. Часть людей решила переждать бои в лесу, взяв с собой матрасы. Очевидцы рассказывают, что столкновения принимают самые ужасные формы.

«Я видел, как заживо сожгли человека, я пребывал ужасе», — поделился своими эмоциями от происходящего камерунец.

Как сообщил один из камерунских чиновников, мусгумы первыми совершили набег на районы, населенные представителями народности чоа, окружив их со всех сторон. Известно, что в ходе нападения мусгумы использовали луки и стрелы.

Лидер Переходного военного совета Чада Махамат Идрисс Деби Итно призвал чадцев проявить солидарность и гостеприимство по отношению к беженцам, а также обратился к международному сообществу с просьбой об оказании помощи.

Это далеко не первый случай конфликта между двумя упомянутыми этносами. В августе 2021 года в результате стычки между мугумами и чоа было убито 32 человека. Кровопролитные межобщинные противоборства относительно редко происходят в Камеруне. Гораздо чаще столкновения между членами различных племен отмечаются на территории Чада и Нигерии.