Ташкент, 10 декабря, 2021, 19:39 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 декабря принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает пресс-служба президента республики.

Зеленая энергетика

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В саммите, прошедшем под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, также участвовали почетный председатель совета, первый президент Казахстана елбасы Нурсултан Назарбаев, президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Кубы — страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) Мигель Бермудес и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

«Внимание участников обращено на необходимость объединения усилий в реализации проектов «зеленой» энергетики с учетом глобальной климатической повестки», — говорится в сообщении.

В связи с этим, подчеркивает пресс-служба, глава Узбекистана сообщил о готовности республики принять участие в деятельности рабочей группы высокого уровня и предложил в ее рамках утвердить план мероприятий в сфере «зеленого» развития.