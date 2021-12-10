Курск, 10 декабря, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Доходы бюджета Курской области в 2022 году составят 72,1 млрд рублей, расходы — 83,9 млрд, дефицит — 11,8 млрд рублей. Такие параметры главного финансового документа региона опубликовали в областной администрации.

Gosrf.ru Бюджет

Изначально главный финансовый документ региона на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов создавался как бюджет развития и ориентирован на социальную поддержку граждан и достижение национальных целей развития, поставленных президентом РФ. В нём предусмотрены индексация социальных выплат, увеличение минимального размера оплаты труда, финансовая помощь муниципальным образованиям, инфраструктурные бюджетные кредиты.

По данным регионального комитета по экономике и развитию, в 2021 году, несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, в области обеспечена положительная динамика отдельных показателей социально-экономического развития. Ожидается, что по итогу года уровень промышленного производства составит 105,2%, в 2022—2024 годах прогнозируется рост на 1,8% — 1,7%. Производство продукции сельского хозяйства в 2021 году ожидается на уровне 98,6%, в 2022—2024 годах — с ростом от 2,8% до 0,8%. строительство в 2021 году — 100%, а в жилом секторе — 114,2%. Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы ожидается в 2021 году на уровне 9,2%, в 2022—2024 годах — на 5−7% ежегодно, рост валового регионального продукта — на 2,6% в 2021 году и 2−2,4% — в 2022—2024 годах.

Публичные слушания по проекту бюджета прошли в ноябре. В них участвовали депутаты, руководители структурных подразделений областной администрации и территориальных федеральных органов власти, представители муниципальных образований, региональной общественной палаты, Молодёжной палаты при областной думе и регионального совета молодых депутатов, преподаватели и студенты вузов.

По словам первого заместителя председателя облдумы Николая Жеребилова, ключевым приоритетом в бюджете является решение социальных задач.

«Для этого систему бюджетных и межбюджетных отношений мы выстраиваем на жестких принципах: жить по средствам, эффективно использовать то, что имеет область, и упорно работать на увеличение благосостояния наших жителей. Совместно с исполнительной властью мы ежегодно стараемся обеспечить устойчивый рост экономики. Это важнейшее условие повышения качества жизни граждан. И для этого нам необходимо увеличивать инвестиции в основной капитал, повышать уровень занятости населения, укреплять конкурентоспособность наших предприятий», — заявил вице-спикер.

Проект областного бюджета на предстоящий трехлетний период был принят на заседании Курской областной думы седьмого созыва 7 декабря. После первой редакции были уточнены суммы федеральных трансфертов и налоговых и неналоговых поступлений, поэтому окончательные параметры документа изменились: общий объём доходов областного бюджета на 2022 год прогнозируется в размере 72,1 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы составят 48,8 млрд рублей, ожидается более 23 млрд рублей безвозмездных поступлений.

Общий объем расходов бюджета на 2022 год прогнозируется в сумме 83,9 млрд рублей. Ко второму чтению были увеличены все социальные расходы. На образование предполагается направить 22 млрд рублей, на здравоохранение — более восьми млрд рублей. Также увеличены бюджетные ассигнования на национальную экономику, ЖКХ, охрану окружающей среды, спорт, поддержку муниципальных образований. Дефицит областного бюджета составит 11,8 млрд рублей.

«Подписал закон о бюджете Курской области на ближайшие три года. Это основной документ, который определяет приоритетные направления развития региона в части расходования бюджетных денег. Мы сохранили социальную направленность бюджета. Ко второму чтению увеличены все социальные расходы…

Благодарю все фракции Курской областной Думы и каждого депутата, вносившего свои предложения, за конструктивную работу и налаженный диалог. Мы приняли социально направленный бюджет в короткие сроки — это здорово! В ближайшие годы сконцентрируем усилия на наиболее значимых проблемах нашего региона. А их хватает. Работаем», — прокомментировал губернатор Роман Старовойт.