Ташкент, 10 декабря, 2021, 19:00 — ИА Регнум. Товарооборот Узбекистана со странами Евразийского экономического совета (ЕАЭС) с начала текущего года увеличился на 30%, сообщает пресс-служба президента республики.

Press-service.uz Шавкат Мирзиёев

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«При этом по сравнению с 2019 годом торговля выросла на 11%», — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 декабря принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.

«Президент Узбекистана обозначил наиболее актуальные задачи, требующие совместных решений», — подчеркивает пресс-служба.

В ходе заседания он отметил необходимость дальнейшей координации подходов для обеспечения устойчивого развития экономических связей, лидер Узбекистана указал на важность устранения барьеров и ограничений во взаимной торговле.

«В связи с этим выражена готовность к совместной выработке подходов и механизмов по созданию наиболее благоприятных условий для увеличения товарооборота со странами ЕАЭС», — говорится в сообщении.

Мирзиёев вновь подчеркнув актуальность углубления промышленной кооперации, предложил наладить это взаимодействие на системной основе, в том числе путем участия в создании онлайн — карты индустриализации в рамках организации.

«Лидер Узбекистана призвал активнее продвигать проекты, направленные на создание новых транспортных коридоров, что будет способствовать наращиванию транзитного потенциала наших стран», — отмечает пресс-служба.