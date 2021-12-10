На северо-западе Франции объявлена наивысшая опасность наводнений
Париж, 10 декабря, 2021, 18:45 — ИА Регнум. Французское правительство объявило наивысший уровень опасности наводнений на территории двух северо-западных департаментов страны.
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Наводнение
Об этом 10 декабря сообщает официальный сайт национальной метеорологической службы Meteo France.
Наводнений ожидают на территории департаментов Атлантические Пиренеи и Ланды.
Власти готовятся к эвакуации жителей из части районов, а также предупреждают о возможных перебоях в электроснабжении.
По данным Meteo France, ещё в девяти департаментах Франции и Андорре также сохраняется высокая вероятность дождей, наводнений, снегопадов, гололедицы, а также схода горных лавин.