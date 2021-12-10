Москва, , 18:55 — REGNUM Страны Запада занимаются антироссийской политикой, используя для этого Украину, говорится в опубликованном 10 декабря заявлении МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство подвело итоги переговоров президентов РФ и США, состоявшихся три дня назад, и охарактеризовало ситуацию в целом.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вместо того, чтобы одернуть своих украинских протеже, страны НАТО подталкивают Киев к агрессивным шагам. Иначе нельзя интерпретировать участившиеся внеплановые учения США и их союзников в Черном море», — говорится в сообщении.

Авторы заявления подчёркивают, что Украину втягивают в НАТО, а это грозит появлением на границе с РФ «ударных ракетных комплексов с минимальным подлётным временем к Центральной России и других дестабилизирующих вооружений».

МИД РФ добавил, что эта политика «провоцирует серьёзные военные риски для всех вовлечённых сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе». Вопрос же членства Украины в альянсе подаётся исключительно как внутринатовский, хотя это противоречит обязательствам в отношении неделимости безопасности в Евроатлантике.

Москва настаивает в этой связи на выработке «серьёзных долгосрочных правовых гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия на западных рубежах России».

Также российская сторона призвала дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО»: это решение противоречит обязательству лидеров всех стран-участниц ОБСЕ, заключащемуся в том, чтобы «не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других».

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