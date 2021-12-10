Москва, 10 декабря, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Гарантий непродвижения НАТО на восток Москва будет настойчиво добиваться, заявил 10 декабря заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков на круглом столе в Совфеде. Очередные американские санкции были бы невыгодны самим Штатам.

Tasnim News Agency Сергей Рябков

Комментируя требование, выдвинутое президентом России Владимиром Путиным на переговорах с американским коллегой Джо Байденом, по предоставлению Москве гарантий непродвижения НАТО на восток, Рябков сказал, что президент поручил дипломатам добиваться «долгосрочных гарантий безопасности на западных российских рубежах, причём правовых и юридически обязывающих».

НАТО не должно позволять себе двигаться ещё ближе к границам России и размещать угрожающие оружейные системы в непосредственной близости к территории страны.

Рябков «Но мы со своей стороны не снимаем этот вопрос и будем добиваться выполнения наших требований».

Что касается угрозы со стороны Вашингтона ввести очередные антироссийские санкции, дипломат назвал это «бессмысленным занятием». По имеющимся данным, к настоящему моменту 368 граждан России и 578 компаний отмечены «в разных американских ограничительных перечнях». Однако Россия к ситуации адаптировалась, зато это «бумерангом бьет по американскому бизнесу».