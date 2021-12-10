Улан-Батор, 10 декабря, 2021, 17:27 — ИА Регнум. За первые 11 месяцев года Монголия импортировала электроэнергии на сумму 145,5 миллиона долларов. Это на 11,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает Министерство энергетики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

По словам министра энергетики Нансалына Тавинбэха, энергетический сектор страны работает сегодня с убытками в размере 92 млрд тугриков.

«Сегодня энергетическая отрасль находится в тяжелом состоянии. Для реализации крупных проектов и программ по возрождению экономики нам необходимо обеспечить внутренние потребности в энергии», — заявил министр энергетики Нансалын Тавинбэх.

По данным Координационного комитета по энергетическому сектору 5 декабря 2021 года в центральном регионе была самая высокая электрическая нагрузка в Монголии. В тот день энергопотребление в центральном регионе на 19:00 достиг максимума в 1 274 МВт. В денежном выражении объем потребленной электроэнергии составляет более 4 млрд. тугриков. Если потребление продолжит расти, внутренних резервов в Монголии будет недостаточно, подача электроэнергии будет ограничена, — предупреждают официальные лица.

В комитете отметили, что если суточное потребление электроэнергии достигнет 1400 МВт, не останется иного выбора, кроме как ограничить подачу электроэнергии в любом из регионов страны.