Москва, 10 декабря, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Прогнозы ВТБ о том, что в 2022 году ставки по ипотеке в РФ могут стать двузначными имеют все шансы сбыться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявила доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова.

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«С учетом проводимой денежно-кредитной политики и постепенного повышения ключевой ставки Банком России достижение двухзначных ставок по ипотечным кредитам, выдаваемым на обычных условиях, вполне реально, — сказала она. — Хотя, скорее всего, банкиры будут стараться сдержать ставки в пределах до 10%, так как это психологически важная отметка, волнующая потенциальных ипотечных заемщиков. Например, 9,9%. При этом средняя ставка за счет сохраняющихся льготных программ ипотечного кредитования (семейная, дальневосточная ипотека, региональные и корпоративные программы для военнослужащих, врачей, учителей, космонавтов и т.д.) будет ниже».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что снижение в России платежеспособного спроса на недвижимость побудит застройщиков задуматься о том, как подтолкнуть потенциальных покупателей жилья к его приобретению.