Минск, 10 декабря, 2021, 17:18 — ИА Регнум. «Очевидно одно: реальная цель Запада состоит в методичном уничтожении конкурентов. Эта ситуация наглядно продемонстрировала, что друзей у нас там нет», — заявил 10 декабря главам государств и правительств ЕАЭС Александр Лукашенко, выступая на заедании Высшего Евразийского экономического совета.

Kremlin.ru Александр Лукашенко

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Лукашенко уверен, что страны ЕАЭС должны рассчитывать только на свои силы, отметив: «Мы можем себя обеспечить всем необходимым».

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«Почти все страны нашего союза имеют двузначный рост экспорта на внешние рынки — это хороший сигнал. И дело не только в эффекте отложенного спроса или низкой базе прошлого года», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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