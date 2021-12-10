Каир, , 17:02 — REGNUM Глава МИД Израиля Яир Лапид встретился с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси 9 декабря, сообщают «Вести Израиль». Это первый визит Лаида в Каир.

Яир Лапид Government Press Office (Israel)

На встрече обсуждались региональные проблемы, ситуация с Ираном, палестино-израильские отношения. Канцелярия Лапида назвала встречу теплой и конструктивной. Уточняется, что на встрече стороны обсуждали возможные изменения, которые ждут Ближний Восток в случае превращения Ирана в ядерную державу. Также шла речь об укреплении двусторонних отношений и развитии экономического сотрудничества двух стран.

По словам израильского министра, Египет является очень важным стратегическим партнером для его страны. Лапид поблагодарил ас-Сиси за «исторический вклад в развитие отношений с Израилем» и выразил надежду на продолжение конструктивного диалога с Каиром.