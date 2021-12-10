Кронштадт, Санкт-Петербург, 10 декабря, 2021, 17:36 — ИА Регнум. В Кронштадте начались работы по реставрации и приспособлению к использованию трёх исторических фортов. Об этом 10 декабря сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Дарья Драй ИА REGNUM Форт «Кроншлот»

Реставрационные работы пройдут на фортах «Пётр Первый», «Император Александр Первый» и «Кроншлот». Все три объекта включены в охранный список ЮНЕСКО. После многих лет отсутствия ухода за зданиями, они требуют капитального ремонта.

В настоящее время осуществляется подготовительный этап работ. На близлежащие, заранее расчищенные территории доставлена специальная техника. На втором этапе будут проходить работы по укреплению фасадов и корпусов зданий. Система трёх фортов включает в себя 19 крепостей.

«Ледовая обстановка достаточно сложная, и поэтому было сложно провести мобилизацию, завести сюда технику, людей. Сейчас это сделано, и уже, в принципе, подготовлена площадка», — заявил руководитель подрядной организации Сергей Новиков.

Форт «Кроншлот» станет наиболее важным объектом реконструкции. Он самым первым появился в начале XVIII века на территории Кронштадта по приказу Петра I. Форт имеет историческое значение: во время войн здесь располагался штаб и дозорные дивизионы. После реконструкции форт должен стать туристическим центром с развитой инфраструктурой.

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Ранее заместитель председателя инвестиционного комитета целевого некоммерческого фонда по развитию туристско-рекреационного кластера Кронштадта Ксения Шойгу заявила, что внешний облик фортов будет сохранен в ходе реставрации. Работы по реконструкции трёх фортов планируют завершить завершить к 2025 году. Ремонтные работы охватят территорию в 32 тыс. кв. метров. Проект осуществляется совместно с Минобороны России.