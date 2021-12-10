Воронеж, 10 декабря, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил в отношении бывшей судьи Воронежского областного суда Людмилы Козиевой уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Sledcom.ru Глава СКР Александр Бастрыкин

Авария, в связи с которой было возбуждено уголовное дело, произошла больше года назад, летом 2020-го. По версии следствия, судья, управляя личным автомобилем Volkswagen Touareg, превысила скорость, при перестроении выехала на тротуар и врезалась в припаркованный ВАЗ 21 150, в котором находился мужчина. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, что оценивается как тяжкий вред здоровью.

«Согласно экспертным заключениям Козиева располагала технической возможностью предотвратить столкновение путем своевременного торможения и соблюдения скоростного ограничения, однако этого не выполнила», — говорится в сообщении следственных органов.

Отметим, что материалы процессуальной проверки по факту аварии с участием на тот момент действующей судьи были переданы в центральный аппарат СК после личного приема председателем Следственного комитета родных пострадавшего.

Как сообщало ИА REGNUM, сама судья Козиева подала в отставку в сентябре 2021 года. Осенью же Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение в отношении неё дела по представлению Бастрыкина. Сама Козиева на заседании ВККС заявила, что причиной аварии стало резкое ухудшение ее самочувствия и даже потеря сознания. Она также заявила, что попыталась оказать первую помощь пострадавшему и вызвала скорую.