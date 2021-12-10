Ульяновск, 10 декабря, 2021, 16:35 — ИА Регнум. В Ульяновской области медики спасли жизнь молодой пациентки с коронавирусом и опухолью сердца. Операция проходила в ковидном стационаре, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дарья Драй ИА REGNUM Противошоковая палата

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Новообразование обнаружили при ультразвуковом исследовании, и пациентку планировали направить на лечение в федеральный центр другого региона. Однако оперировать пришлось в Ульяновске, так как у женщины выявили заражение коронавирусом. Ситуацию усложняло двухкомпонентное поражение лёгких из-за вируса, а также из-за опухоли.

Отмечается, что высокотехнологичную операцию на открытом сердце в условиях «красной зоны» провели в Ульяновске впервые. Она шла в несколько этапов с целью удаления доброкачественной опухоли. Для выбора тактики вмешательства прошли телемедицинские консультации со специалистами Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева.

В операции участвовали врачи из нескольких больниц с подключением больной к аппарату искусственного кровообращения. Опухоль была удалена.

7 декабря пациентку выписали.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 114 698 случаев заражения коронавируса, выздоровели 109 129 человек (95,14%), умерли 3510 ковидных больных.