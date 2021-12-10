Минск, 10 декабря, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Телефонные переговоры состоялись между российским и белорусским президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко 10 декабря, сообщили в пресс-службе лидера Белоруссии. Инициатором был российский президент.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

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«Сразу по окончании заседания Высшего Евразийского экономического совета состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что лидеры двух стран говорили о самых важных аспектах отношений Москвы и Минска. Речь шла также шла о «возникающих вызовах и ситуации вокруг обеих стран».