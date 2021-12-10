Берлин, , 17:31 — REGNUM Планы по созданию четвертой мобильной сети в Германии становятся все более конкретными. Телекоммуникационная группа United Internet и оператор радиобашни Vantage Towers подписали долгосрочный договор о сотрудничестве, сообщает 10 декабря немецкий журнал Spiegel.

Таким образом, к 2025 году дочерняя компания 1&1 должна получить доступ как минимум к 3800 антенным точкам Vantage в Германии, после чего это число может увеличиться до 5000. Контракт изначально рассчитан на 20 лет, после чего есть возможность продлить его до 2060 года.

В 2019 году 1&1 Mobilfunk GmbH (тогда еще под названием Drillisch Netz AG) впервые потратила 1,1 миллиарда евро для создания собственной сети. Пока что компания использует сети давно зарекомендовавших себя операторов, в частности Telefónica.

Длительные переговоры с конкурентами, которые должны были облегчить выход на рынок, привели к своего рода альянсу с Telefónica в феврале текущего года. Тогда летом 1&1 подписала контракт с сетевым поставщиком.

Как сетевой оператор 1&1 испытывает определенные ограничения по времени. К концу 2022 года компания должна ввести в эксплуатацию не менее 1000 базовых станций. Кроме того, сеть 1&1 должна охватить не менее 25% немецких домохозяйств к концу 2025 года и не менее 50% к концу 2030 года.

В настоящее время в стране действуют три основные сети мобильной связи: Deutsche Telekom, Vodafone и Telefónica.