Ревда, Свердловская область, 10 декабря, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В Ревде Свердловской области избрана новая глава города. Этот пост заняла Татьяна Клепикова, пишут СМИ.

lexandr1925 Памятник Ленина. Ревда

Ранее она была заместителем главы города. Всего на пост градоначальника претендовали четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, прежняя градоначальница Ирина Тейшева не стала выдвигать свою кандидатуру на очередной срок. Ревду она возглавляла в 2016—2021 годах.