Нижний Новгород, 10 декабря, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Административно-техническая инспекция Нижнего Новгорода возбудила 383 административных дела из-за ненадлежащей уборки снега с улиц города. Об этом сообщили нижегородские СМИ 10 декабря.

Андрей Алексеев Уборка снега

Нарушителям может грозить штраф. Граждан могут оштрафовать на две-три тысячи рублей, должностных лиц — от четырех до восьми тысяч, а юрлиц — от 20 до 40 тысяч рублей.

«Представители АТИ подчеркнули, что контроль за уборкой снега будет продолжаться и в выходные дни. Согласно нормативам снежные валы должны быть убраны с улиц город в течение пяти дней после окончания снегопада», — сообщили NewsNN со ссылкой на Административно-техническую инспекцию Нижнего Новгорода.

ИА REGNUM напоминает, что с 7 по 8 декабря в Нижнем Новгороде выпало почти 50% месячной нормы осадков. Причиной обильных снегопадов стал атмосферный фронт, проходящий через регион.