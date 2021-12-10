Самара, 10 декабря, 2021, 15:58 — ИА Регнум. 746 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 188 191 случай заражения этой инфекцией. При этом скончались 5826 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 31-го такого пациента была констатирована за минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справились с этой инфекцией 137 300 человек, в том числе 659 человек победили вирус в минувшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 9 декабря в области за сутки выявили 749 носителей коронавируса.