Ульяновск, 10 декабря, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В Ульяновской области количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом в 2,3 раза меньше, чем суточное число выздоровевших. Об этом сообщает оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 10 декабря, в Ульяновской области заразились коронавирусом ещё 306 жителей. Всего в пандемии официально подтверждено 114 698 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

В то же время в области вылечились ещё 720 ковидных больных, всего выздоровели 109 129 человек. Это составляет 95,14% от общего числа подтверждённых случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Отметим, что в регионе продолжается скрининг в мобильном центре здоровья. В декабре его прошли жители Старомайнского и Мелекесского районов.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами пандемии в Ульяновской области стали 3510 ковидных больных. Последний месяц летальные исходы регистрируются ежедневно.