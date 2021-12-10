Курган, 10 декабря, 2021, 15:28 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки обнаружили 187 новых случаев заражения коронавирусом, из них 74 зарегистрировано в Кургане. Об этом 10 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 188 случая.

С начала пандемии в Курганской области на 10 декабря подтвердили 47 187 случаев заражения коронавирусом, вылечились 37 523 курганца.