Архангельск, 10 декабря, 2021, 15:18 — ИА Регнум. В Архангельской области за последние сутки ковид диагностировали 340 пациентам, 99 из них — жители областной столицы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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По данным оперштаба, 44 случая заболевания выявлено в Северодвинске, 34 — в Новодвинске, 26 — в Няндомском районе, 25 — в Котласе, 16 — в Плесецком округе. Коронавирус также выявили у жителей Пинежского, Красноборского, Онежского и других районов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 30 873 человек.