Кемерово, 10 декабря, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В Кемерове на сегодняшний день, 10 декабря, 236 584 жителя города прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили в мэрии муниципалитета.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация от коронавируса

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В городской администрации уточнили, что прививки от новой коронавирусной инфекции может поставить любой желающий в возрасте от 18 лет. Наличие противопоказаний определяет врач на приёме перед прививкой.

Отметим, что согласно данным опештаба, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 356 случаев заражения коронавирусной инфекцией, их них 70 — в Кемерове.