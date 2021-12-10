Владикавказ, 10 декабря, 2021, 14:57 — ИА Регнум. В Северной Осетии за прошедшие сутки зафиксировано девять смертей пациентов от COVID-19. Общее число случаев летального исхода от опасной инфекции к 10 декабря достигло 1392 человек, пишет «15-й Регион» со ссылкой на региональный минздрав.

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Стоит отметить, что показатели смертности местного минздрава и федерального оперативного штаба существенно различаются. Так, по данным последнего на 10 декабря, в Северной Осетии скончались от COVID-19 всего 825 пациентов, в том числе семеро — за последние сутки. В чем причина такой разницы в цифрах, ведомство не уточняет.

Всего в настоящее время в Северной Осетии насчитывается 29 351 носитель коронавируса. Из них 25 787 человек выздоровели. За последние сутки число сумевших справиться с болезнью увеличилось на 136 человек. При этом было выявлено 80 новых случаев заражения.