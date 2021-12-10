Гавана, 10 декабря, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Кубинские власти поддерживают усилия России по противодействию продвижению НАТО на восток. Об этом 10 декабря заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в режиме видеоконференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

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«Мы также присоединяемся к усилиям президента Российской Федерации Владимира Путина в попытках остановить продвижение НАТО к границам России», — сказал он.

Также Диас-Канель анонсировал визит в Гавану в ближайшие дни министра интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева и проведение второго заседания Совместной комиссии ЕЭК и кубинского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны ЕАЭС успешно продвигаются по пути совершенствования общего законодательства Евразийского Союза.