В Тамбовской области за сутки выявлено 210 новых случаев коронавируса
Тамбов, 10 декабря, 2021, 14:42 — ИА Регнум. В Тамбовской области 10 декабря подтверждено 210 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.
Rosminzdrav.ru
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Всего в области был зарегистрирован 56 тыс. 761 носитель вируса.
После выздоровления были выписаны 53 тыс. 680 пациентов, в том числе 356 человек — за последние сутки.
За весь период скончались 1517 человек. Девять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.