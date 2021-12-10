Астрахань, 10 декабря, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В Астраханской области 10 декабря подтверждено 239 новых случаев заражения коронавирусом — на восемь меньше, чем было выявлено днём ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 76 тыс. 676 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 890 человек.

За весь период 2245 человек скончались. Шесть новых случаев зарегистрировано за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,98.