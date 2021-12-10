В Липецкой области за сутки выявлен 351 новый носитель коронавируса
Липецк, 10 декабря, 2021, 14:33 — ИА Регнум. В Липецкой области 10 декабря подтвержден 351 новый случай заражения коронавирусом — на пять меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Mos.ru
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Всего на территории региона было выявлено 78 тыс. 236 положительных результатов исследования.
За весь период наблюдения 70 тыс. 879 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 317 — за последние сутки.
За весь период скончались 2549 человек. 13 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.