Бишкек, 10 декабря, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Министр труда, соцобеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев посетил возвращенных из Ирака детей граждан Киргизии, воевавших на стороне террористических группировок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

President.kg Президент Киргизии Садыр Жапаров

Высокопоставленный чиновник поздравил их с наступающим Новым годом и передал подарки и теплые вещи от имени главы государства.

«Министерство составило планы индивидуальной социальной защиты на каждого такого ребенка. Мы постоянно мониторим, как они живут, как учатся и как адаптируются к жизни», — рассказал он.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2021 года по поручению президента Киргизии Садыра Жапарова из Ирака были репатриированы 79 несовершеннолетних киргизстанцев. После получения психологической помощи детей и подростков передали на попечение родственникам.

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