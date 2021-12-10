Грозный, 10 декабря, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Чечне за прошедшие сутки выявлено еще 82 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее число носителей коронавируса в регионе составило, по данным федерального оперативного штаба на 10 декабря, 29 404 человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедший день в республике было сделано 3354 текста на коронавирус, а общее количество выполненных за все время пандемии тестов приближается к 1,690 млн, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За последний день в Чечне скончались от COVID-19 два жителя региона, общее число случаев летального исхода увеличилось до 867. Выздоровели за все время пандемии 27 400 пациентов, в том числе 79 — за прошедшие сутки.