Минск, 10 декабря, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Входящим в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) странам нужно более активно развивать импортозамещение, насыщая рынок союза продукцией собственных производителей. Об этом 10 декабря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в режиме видеоконференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Как отметил Лукашенко, выступавший до него почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета Нурсултан Назарбаев заявил, что ЕАЭС является самодостаточным объединением.

«Мы можем себя обеспечить всем необходимым. Хватит нам ориентироваться на западные памперсы и чипсы. Мы сами можем произвести даже это», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявил президент России Владимир Путин заявил, что приложение «Путешествуй без COVID-19» способствует восстановлению мобильности населения на фоне пандемии.