Пермь, 10 декабря, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В Пермском крае выявили 688 новых заражений коронавирусом, что на два меньше, чем днем ранее, сообщает 10 декабря оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На сегодняшний день в больницах лечение получают 2428 пациентов с коронавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии находятся 256 человек. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 105 пациентов.

С начала пандемии в Прикамье зарегистрировано 147 683 случая заражения. От COVID-19 оправились 126 807 пермяков. По причине болезни скончался 7081 человек, в том числе 26 — за последние сутки.