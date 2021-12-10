Севастополь, , 13:52 — REGNUM В Севастополе подтверждено 169 новых случаев заражения коронавирусом, это на один случай меньше, чем сутками ранее. Данные на утро 10 декабря опубликовала пресс-служба правительства города.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 50 660 человек», — говорится в сообщении.

Выздоровели после заражения коронавирусом 46 530 человек, в том числе выписаны за последние сутки 291 человек.

Число жертв коронавирусной инфекции в регионе составило 1 762 человек, за последние сутки умерли восемь пациентов в возрасте от 59 до 89 лет.