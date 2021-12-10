Ульяновск, 10 декабря, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжают умирать каждый день от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Это следует из данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 10 декабря, с начала пандемии в Ульяновской области умерли 3510 ковидных больных. Из них 9 декабря скончались 12 человек.

Напомним, что 8 декабря в регионе умерли 13 пациентов с коронавирусом, до этого двое суток подряд — по 12 больных.

Отметим, в Ульяновской области сделано 1 522 374 лабораторных ПЦР-теста на коронавирус. Ранее регион получил 58 тыс. тестов для исследования на SARS-CoV-2.

В настоящее время медицинское наблюдение продолжается за 17 536 контактными лицами.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Ульяновской области планируется завершить строительство ещё 15 фельдшерско-акушерских пунктов. В 2020 году в регионе построили пять ФАПов и офис врача общей практики, закуплено более 30 мобильных медицинских комплексов.