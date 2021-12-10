Лондон, 10 декабря, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Экстрадицию основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа по запросу США разрешил апелляционный суд Англии и Уэльса. Об этом 10 декабря сообщает Sky News.

Ассанж. Графити

«Высокий суд отменил свое решение не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где он разыскивается за публикацию секретных документов», — говорится в сообщении.

При этом указывается, что защита Ассанжа пообещала обжаловать это решение суда в кратчайшие сроки. В то же время апелляция правительства США об экстрадиции основателя WikiLeaks была рассмотрена судом еще 27 и 28 ноября, а решение по ней было объявлено только сегодня.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря стало известно, что апелляционный суд Англии и Уэльса 10 декабря намерен принять решение по вопросу об экстрадиции основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.