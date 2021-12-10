Москва, 10 декабря, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») предложила комплекс мер, направленных на поддержку и помощь аграриям в области обращения с отходами животноводства, передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области Калужские аграрии вышли на поля

В письме в адрес вице-премьера Виктории Абрамченко парламентарий обратила внимание на многочисленные обращения от сельскохозяйственных организаций, осуществляющих животноводческую деятельность.

В целях совершенствования государственного регулирования в области обращения с отходами животноводства Школкина считает необходимым на законодательном уровне исключить навоз и помёт из понятия «отходы производства и потребления» и установить специальный режим регулирования обращения навоза и помёта сельскохозяйственных животных для целей повышения плодородия почвы.

Также, по ее мнению, актуально отнести объекты переработки отходов животноводства (площадки компостирования, биокомплексы, объекты биоэнергетики) к объектам сельскохозяйственного назначения и разрешить их строительство на землях сельхозназначения.

Депутат в своем письме предлагает предусмотреть субсидию сельхозтоваропроизводителям из федерального бюджета на компенсацию части прямых затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов переработки отходов животноводства (площадки компостирования, биокомплексы, объекты биоэнергетики).

Зампред комитета Госдумы также предлагает расширить направления для целевого использования льготных инвестиционных кредитов и включить строительство, реконструкцию и модернизацию объектов переработки отходов животноводства (площадки компостирования, биокомплексы, объекты биоэнергетики), в том числе приобретение специализированной техники, оборудования и средств автоматизации.

Школкина также предлагает предусмотреть субсидию из федерального бюджета на компенсацию части прямых затрат на строительство предприятий (заводов) по утилизации, переработке отходов животноводства и на производство из указанных отходов органических удобрений.

Еще одной важной мерой он считает субсидии сельхозпроизводителям на внесение органических удобрений.

Кроме того, в письме содержится также предложение сократить сроки прохождения процедуры государственной регистрации при внесении органических удобрений в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории России.

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