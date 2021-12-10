Йошкар-Ола, 10 декабря, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 10 декабря выявили 121 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 122 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 27 522 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус

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Всего выздоровели с начала пандемии 22 535 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 68 человек. 857 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVID-19 скончались десять жителей республики, за минувшие сутки было зарегистрировано девять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 4130 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получают 435 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 706 человек, из них у 695 — пневмония, 41 человек подключен к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки был выписан 51 пациент, при этом госпитализированы 32 жителя Марий Эл.