Луганск, , 13:30 — REGNUM Снова прошло впустую внеочередное заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, которое состоялась 9 декабря. Об этом 10 декабря заявил полномочный представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) на переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Внеочередное заседание минской контактной группы вновь прошло впустую. У Киева так и не появилась политическая воля для принятия реальных шагов по мирному урегулированию», — приводит его слова Телеграмм-канал МИД ЛНР.

Кроме того, Дейнего напомнил, что украинская сторона 9 декабря внесла предложения к проекту совместного заявления сторон конфликта с обязательством соблюдать меры по усилению режима прекращения огня, а республики Донбасса ранее внесли свой вариант.

Также глава МИД ЛНР назвал представленный Киевом вариант проекта совместного заявления «пустой, ни к чему не обязывающей декларацией», не учитывающей предложения ЛНР и ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД ДНР заявили, что внеочередное заседание Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины прошло безрезультатно.