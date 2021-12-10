Саранск, 10 декабря, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались четыре человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 939 человек.

Как сообщало ИА REGNUM,по состоянию на 10 декабря в регионе выявили 143 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 147 новых положительных тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 38 167 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5658 человек.